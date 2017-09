Verizon Fios TV customers can watch WAPA America and Televisión Dominicana for free following Hurricane Maria

Spanish-speaking Fios TV customers in the US can stay up-to-date on the latest news from Hurricane Maria’s aftermath with free access to WAPA America and Televisión Dominicana.

The two networks will be available to all Fios TV subscribers at no additional charge starting Friday, September 22, and through Monday night on September 25th. Both networks have been airing live, onsite, and nearly around-the-clock news coverage of Hurricane Maria and its aftermath.

WAPA America, available on Fios TV channel 1508, is the U.S. arm of Puerto Rico’sleading broadcast network with the highest primetime and full-day ratings on the Island. Televisión Dominicana, available on Fios TV channel 1506, provides access to the most highly rated TV stations in the Dominican Republic.

“WAPA and Television Dominicana have committed all of their resources to covering Hurricane Maria and its aftermath, said Alan J. Sokol, President and CEO of Hemisphere Media Group, Inc. the networks’ parent company. WAPA TV, the leading broadcast network in Puerto Rico, was the only network to deliver live and continuous broadcast coverage of Hurricane Maria to the U.S. viewers on WAPA America, as well live streaming on its website WAPA.tv. Television Dominicana, the leading network targeting Dominicans living in the U.S., is also providing around-the-clock live coverage from the Island, giving viewers a direct line to news about the devastating storm. We are proud to partner with Verizon to allow all their subscribers access to our coverage of this unprecedented natural disaster and our thoughts and prayers are with those facing this tragedy in the Caribbean.”

Both WAPA America and Televisión Dominicana are always available in Fios TV’s Mundo and Mundo Total plans, as well as the Spanish Language Package. Until September 25, and potentially longer, both will be available for free to all Fios TV customers.

-------

Los clientes de Verizon Fios TV podrán ver gratis WAPA América y Televisión Dominicana después del huracán Maria

Las dos cadenas de televisión de habla hispana se encuentran transmitiendo En Vivo desde Puerto Rico y la Republica Dominicana tras el devastador huracán Maria

Los clientes de habla hispana de Fios TV en los Estados Unidos podrán estar al día con la más reciente información sobre las secuelas dejadas por el huracán Maria con el acceso gratis a WAPA América y Televisión Dominicana.

Las dos cadenas estarán disponibles sin cargo adicional a todos suscriptores de Fios TV comenzando desde el viernes, 22 de septiembre hasta el lunes por la noche del 25 de septiembre. Ambas cadenas televisivas han estado transmitiendo en vivo desde la isla y casi de minuto a minute con noticias y cobertura sobre el huracan Maria y sus secuelas.

WAPA America, disponible en Fios TV por el canal 1508, es el brazo estadounidense de la red de emisoras líder de Puerto Rico con las mayores calificaciones de horario estelar y de día completo en la Isla. Televisión Dominicana, disponible en Fios TV por el canal 1506, brinda acceso a las estaciones de televisión más populares de la República Dominicana.

“WAPA y Televisión Dominicana se han comprometido con todos sus recursos para cubrir el huracán María y sus consecuencias,” dijo Alan J. Sokol, Presidente y CEO de Hemisphere Media Group, Inc., la empresa matriz de las estaciones. WAPA TV, la cadena líder de transmisión en Puerto Rico, fue la única red que brindó y continúa brindando cobertura En Vivo del huracán María a los televidentes estadounidenses en WAPA América, así como en directo en su sitio web WAPA.tv. Televisión Dominicana, la cadena principal dirigida a los dominicanos que viven en los Estados Unidos, también está proporcionando cobertura En Vivo las veinticuatro horas desde la Isla, dando a los televidentes una línea directa a las noticias sobre la devastadora tormenta. Estamos orgullosos de asociarnos con Verizon para permitir a todos sus suscriptores acceso a nuestra cobertura de este desastre natural sin precedentes y nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que enfrentan esta tragedia en el Caribe.”

Ambas WAPA America y Televisión Dominicana están siempre disponibles en los planes Mundo Total de Fios TV’s Mundo, al igual que en el paquete del idioma “español.” Hasta el 25 de septiembre, y posiblemente por más tiempo, ambos canales los estaremos ofreciendo gratis a todos nuestros clientes de Fios TV.